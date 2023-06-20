



Редактор Walla: ни к кому другому не относились так, как к Нетаниягу и семье





Авнер Борохов, бывший старший редактор и руководитель портала Walla, дал показания в окружном суде Иерусалима на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Борхов сказал:: "Ни один другой деятель не получал такого отношения, как Нетаниягу и его семья".



Он добавил: "Это было необычно в любом масштабе. Систематично. Главный редактор, конечно, может попросить выполнить задание, но это всегда обсуждается. В этих вопросах все было "потому что так надо", без профессиональных соображений".

