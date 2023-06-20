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Редактор Walla: ни к кому другому не относились так, как к Нетаниягу и семье
20.06.2023 12:33 Аркадий Бочаровский

Редактор Walla: ни к кому другому не относились так, как к Нетаниягу и семье



Авнер Борохов, бывший старший редактор и руководитель портала Walla, дал показания в окружном суде Иерусалима на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Борхов сказал:: "Ни один другой деятель не получал такого отношения,  как Нетаниягу и его семья". 

Он добавил: "Это было необычно в любом масштабе. Систематично. Главный редактор, конечно, может попросить выполнить задание, но это всегда обсуждается. В этих вопросах все было "потому что так надо", без профессиональных соображений".
 

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