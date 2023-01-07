



Ребрендинг министерства безопасности обойдется в 2-3 миллиона шекелей

Переименование Министерства общественной безопасности в Министерство национальной безопасности, как того требует один из партнеров премьер-министра Биньямина Нетаньяху по коалиции, будет стоить 2-3 миллиона шекелей (570 000–855 000 долларов), согласно копии предложения, опубликованного в пятницу израильским телевидением.



Ожидается, что правительство проголосует за изменение названия на заседании кабинета министров на следующей неделе. Министерство осуществляет надзор за полицией, и в соответствии с коалиционным соглашением между партией "Ликуд" и "Оцма Иегудит", ему также будет передан контроль над МАГАВ в Иудее и Самарии.



В копии постановления говорится, что деньги на ребрендинг будут выделены из существующего бюджета министерства.



Ожидается также, что министры одобрят назначение нескольких высокопоставленных чиновников, когда они соберутся в воскресенье, в том числе Иегуду Фукса в качестве секретаря кабинета министров и Цахи Ханегби в качестве советника по национальной безопасности. Адвокат Фукс баллотировался на выборах 1 ноября от "Ликуд", но не прошел в Кнессет, в то время как Ханегби является давним депутатом от "Ликуд".



Кроме того, в новостях 12 канала сообщалось, что кабинет обсудит назначение Моше Бен-Закена генеральным директором Министерства транспорта, несмотря на то, что его кандидатура была отклонена государственной контрольной комиссией из-за того, что он в прошлом был политическим деятелем. Хотя рекомендации комитета не являются обязательными, правительство редко идет против них.



Министр транспорта Мири Регев пообещала провести назначение и потребовала от Нетаниягу добавить выдвижение Бен-Закена в повестку дня предстоящего заседания кабинета министров.

