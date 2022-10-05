



Реакция Украины на решение Путина по поводу ЗАЭС: ничтожный указ

Министерство иностранных дел Украины ответило на указ президента России Владимира Путина о присвоении Запорожской АЕС.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

В частности, в украинском МИД считают указ Путина "ничтожным".



"Список преступлений и грубых нарушений Россией международного права пополнился незаконной попыткой взять под свое управление ЗАЭС. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным", - сказано в заявлении.



МИД предложил ЕС, G7 и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против "Росатома", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

Напомним, что Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная ЗАЭС будет отдана России "в собственность".

Оператор атомных электростанций Украины "Энергоатом" тоже назвал его указ ничтожным.