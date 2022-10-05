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Реакция Украины на решение Путина по поводу ЗАЭС: ничтожный указ
05.10.2022 23:02 Алина Груднева

Реакция Украины на решение Путина по поводу ЗАЭС: ничтожный указ

Министерство иностранных дел Украины ответило на указ президента России Владимира Путина о присвоении Запорожской АЕС.

 
Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
 
В частности, в украинском МИД считают указ Путина "ничтожным". 

"Список преступлений и грубых нарушений Россией международного права пополнился незаконной попыткой взять под свое управление ЗАЭС. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным", - сказано в заявлении.

МИД предложил ЕС, G7 и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против "Росатома", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.
 
Напомним, что Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная ЗАЭС будет отдана России "в собственность".
 
Оператор атомных электростанций Украины "Энергоатом" тоже назвал его указ ничтожным.

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