



Реакция Украины на мобилизацию в РФ: Продолжаем работать

"Продолжаем работать" – так отреагировал на заявления президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Шойгу о частичной мобилизации российских войск глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



"Все еще идет по плану, не так ли? У жизни прекрасное чувство юмора", – написал в сво очередь советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал частичный призыв в РФ "программой утилизации россиян"



"План путина – это программа утилизации россиян", – написал Данилов в своем Twitter.

Виталий Ким.



"Тут Путин объявил частичную мобилизацию. И это вместо того, чтобы признаться в поражении и вывести все войска. Как понял, в первой категории мобилизованных будут молодые ребята до 35 лет, которых он собирается похоронить. И это при том, что его поддержка электората – это старше 50 лет. То есть он убивает тех, кто не согласен с ним, для того чтобы удержаться у власти за счет стариков. Вот такая…., малята", –







Мэр Киева Виталий Кличко



"Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его и похоронят. А цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло надо уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах"", – написал столичный градоначальник. Прокомментировал частичную мобилизацию в РФ и глава Николаевской областной государственной администрации"Тут Путин объявил частичную мобилизацию. И это вместо того, чтобы признаться в поражении и вывести все войска. Как понял, в первой категории мобилизованных будут молодые ребята до 35 лет, которых он собирается похоронить. И это при том, что его поддержка электората – это старше 50 лет. То есть он убивает тех, кто не согласен с ним, для того чтобы удержаться у власти за счет стариков. Вот такая…., малята", – констатировал Ким.Мэр Киева считает , что объявленная Путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину и украинцев."Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его и похоронят. А цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло надо уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах"", – написал столичный градоначальник.