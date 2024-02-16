



Реакция США на смерть Навального: слабость и гниль системы Путина

В США считают, что за смертью российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме, если эта новость является достоверной, стоит Кремль.



"Прежде всего, если эти сообщения достоверны, мы соболезнуем его жене и семье. Помимо этого, его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Мы будем обсуждать это со многими другими странами, обеспокоенными судьбой Алексея Навального, особенно если эти сообщения окажутся правдой", - сказал глава Госдепа Энтони Блинкен.



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В свою очередь, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что смерть Навального является ужасной трагедией.



"И учитывая долгую и грязную историю российского правительства, когда оно причиняло вред своим противникам, это поднимает реальные и очевидные вопросы о том, что именно произошло", - отметил он.

