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Реакция Совфеда РФ на новость о смерти Навального: "не раздувайте шум"
16.02.2024 14:38 Алина Груднева

Реакция Совфеда РФ на новость о смерти Навального: "не раздувайте шум"

В Совете Федерации РФ объявили смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме "несчастным случаем".

По данным радиостанции "Говорит Москва", такое заявление сделал зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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"У России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает", - сказал он.

Джабаров призвал "не раздувать шум" из новости о смерти Навального, поскольку он опасается, что Запад якобы "может воспользоваться" ситуацией в своих целях.

Отметим, что команда Навального пока что не получила подтверждений о его смерти.

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