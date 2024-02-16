



Реакция Совфеда РФ на новость о смерти Навального: "не раздувайте шум"

В Совете Федерации РФ объявили смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме "несчастным случаем".



По данным радиостанции "Говорит Москва", такое заявление сделал зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"У России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает", - сказал он.



Джабаров призвал "не раздувать шум" из новости о смерти Навального, поскольку он опасается, что Запад якобы "может воспользоваться" ситуацией в своих целях.



Отметим, что команда Навального пока что не получила подтверждений о его смерти.