



Реакция России на вердикт суда в Гааге по делу МН17

Министерство иностранных дел России не считает беспристрастным вердикт суда в Гааге по делу МН17.

Напомним, что 17 ноября заочно к пожизненному заключению были приговорены Игорь Стрелков-Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко, признанные виновными в уничтожении пассажирского самолета в небе над Донецкой областью и убийстве 298 пассажиров.

"Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии", - сказано в заявлении МИД РФ.