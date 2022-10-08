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Реакция России на разрушение Крымского моста
08.10.2022 13:56 Алина Груднева

Реакция России на разрушение Крымского моста

В России отреагировали на разрушение Крымского моста в результате подрыва грузовика 

 
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, традиционно, упомянула украинские власти 
 
"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - сказала она.
 
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев "разозлен", но считает, что "на войне и такое бывает". Он пригрозил "сильным ответом".
 
Назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов не знает причин ЧП на Крымском мосту.
 

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