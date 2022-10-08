



Реакция России на разрушение Крымского моста

В России отреагировали на разрушение Крымского моста в результате подрыва грузовика

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, традиционно, упомянула украинские власти

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", - сказала она.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев "разозлен", но считает, что "на войне и такое бывает". Он пригрозил "сильным ответом".

Назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов не знает причин ЧП на Крымском мосту.