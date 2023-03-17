



Реакция Москвы на решение МУС по Путину набирает обороты

В России набирает обороты реакция на решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина из-за войны в Украине.



Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему форме возле этой новости опубликовал значок в видео туалетной бумаги, намекнув, что делать с этим документом.



Пресс-секретаря Кремля Дмитрия Медведева возмутило постановление МУС.



"Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой. Россия не признает юрисдикции этого суда, и любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", — сказал он.



В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что любые нападки на Путина расцениваются "как агрессия" против России.



Одна из рупоров Кремля Маргарита Симоньян предложила нанести ядерный удар.



"Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы", - сказала она.

