



Реакция лидера протестов в ВВС на клип, в котором он обсуждает путч с Бараком

Инициатор акции протеста летчиков и один из лидеров форума "555" капитан Гай Поран был гостем студии новостей 14-го канала. Ведущий, Шарон Галь, задал ему вопросы по поводу видеозаписей, на которых Эхуд Барак запечатлен планирующим переворот и восстание 3 года назад.



Поран показан в одном из видеороликов, где задает вопрос о том, как и когда следует “начинать восстание в ответ на наносящие ущерб законы”. Барак в данном конкретном случае уклонился от прямого ответа.



Капитан Поран возмутился тем, что ему показывают видео, в котором оно обсуждает путч, поднялся со стула и покинул студию.



חובה צפיה: איך הגיב מייסד מחאת הטייסים מפורום 555 כשפגש את הסרטונים של אהוד ברק ושל עצמו - ולמה נטש את האולפן? | צפו בעימות עם גיא פורן#שרון_גל עכשיו 14 pic.twitter.com/0if6jY9kZQ — Michael Philipsborn (@Michael02102105) July 23, 2023

🚨חדשות 15: חשיפה. 🚨



ביולי 2020 אהוד ברק התראיין בפורום 555, בראיון הוא מתאר לפרטי פרטים את המחאה שמשתוללת בישראל בימים אלו. הוידאו המלא בן שעה ורבע נמצא ביוטיוב, איגדנו את כל הקטעים המענינים ל8 דקות בלבד.



שבו רגע, תצפו בזה, אתם תהיו בהלם. אני הייתי בהלם. זה הולך ומקצין, מבטיח… pic.twitter.com/kHoyBcIINw — ארבלאו צייד הטונות 🇵🇹 (@arbelaue) July 20, 2023

Барак в видео "555" говорил как мегаломан и фанатик, мечтающий вернуться на пост премьер-министра, и сказал: "Если Биби исчезнет на следующей неделе в полдень, а затем возникнет вероятность ухудшения ситуации с Хизбаллой или иранцами и продолжится экономический кризис, то объективно я более подходящий и более зрелый человек, чем кто-либо другой в стране, чтобы встать у руля".