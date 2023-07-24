Реакция лидера протестов в ВВС на клип, в котором он обсуждает путч с Бараком
Инициатор акции протеста летчиков и один из лидеров форума "555" капитан Гай Поран был гостем студии новостей 14-го канала. Ведущий, Шарон Галь, задал ему вопросы по поводу видеозаписей, на которых Эхуд Барак запечатлен планирующим переворот и восстание 3 года назад.
Поран показан в одном из видеороликов, где задает вопрос о том, как и когда следует “начинать восстание в ответ на наносящие ущерб законы”. Барак в данном конкретном случае уклонился от прямого ответа.
Капитан Поран возмутился тем, что ему показывают видео, в котором оно обсуждает путч, поднялся со стула и покинул студию.