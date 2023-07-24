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Реакция лидера протестов в ВВС на клип, в котором он обсуждает путч с Бараком
24.07.2023 08:22 Аркадий Бочаровский

Реакция лидера протестов в ВВС на клип, в котором он обсуждает путч с Бараком

Инициатор акции протеста летчиков и один из лидеров форума "555" капитан Гай Поран был гостем студии новостей 14-го канала. Ведущий,  Шарон Галь, задал ему  вопросы по поводу видеозаписей, на которых Эхуд Барак запечатлен планирующим переворот и восстание 3 года назад.

Поран показан в одном из видеороликов, где задает вопрос о том, как и когда следует “начинать восстание в ответ на наносящие ущерб законы”. Барак в данном конкретном случае уклонился от прямого ответа.

Капитан Поран возмутился тем, что ему показывают видео, в котором оно обсуждает путч, поднялся со стула и покинул студию.
 

Барак в видео "555"  говорил как мегаломан и фанатик, мечтающий вернуться на пост премьер-министра, и сказал: "Если Биби исчезнет на следующей неделе в полдень, а затем возникнет вероятность ухудшения ситуации с Хизбаллой или иранцами и продолжится экономический кризис, то объективно я более подходящий и более зрелый человек, чем кто-либо другой в стране, чтобы встать у руля".
 

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