



Реакция Кремля на слова Зеленского о Путине: Песков в курсе желаний украинцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков знает, что украинцы хотят уничтожить Владимира Путина. На российского лидера словесно покушались много раз из Украины.



Так Песков прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина имеет право ликвидировать Путина, выразив мнение, что Украине не удастся этого сделать.



"Если вы помните, совершали покушения словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. Ничего у них (Украины – ред.) не получится", – сказал Песков, не предоставив никаких доказательств таких покушений.



Более того, пресс-секретарь Путина уверен, что Россия достигнет своих целей в захватнической войне против Украины.



Как сообщал Mignews.ua, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет полное право ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны.



Зеленский также рассказал о покушениях на его жизнь со стороны россиян и желании Кремля отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего был придуман план дестабилизации Украины под условным названием "Майдан-3".