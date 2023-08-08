



Реакции в сети: жаль, что террорист не дошел до Каплан

Спустя несколько часов после тяжелого теракта, произошедшего в субботу, 6 августа в центре Тель-Авива, в сетях появились сообщения о том, что террорист планировал прийти на демонстрацию в Каплан. Несмотря на это, лидеры протестов и полиция решили проводить демонстрацию так, как будто ничего не произошло.



Среди постов, посвященных памяти погибшего патрульного Хена Амира, можно было найти и посты десятков серферов, которые немыслимым образом воспользовались трагическим инцидентом, чтобы написать агрессивные комментарии и пожелать смерти протестующим.



"Жаль, что он не пришел в Каплан, он бы с ними мило поздоровался или выпустил несколько пуль", - написал один из серферов - не скрывая имени и фотографии. "Жаль, что у него ничего не получилось", "какой промах", - добавили другие. Мали Какун, один из написавших подобные реакции, говорила с журналистов 12-го канала израильского ТВ - и отказался взять свои слова обратно. "Что вы имеете против?" - сказала она. "Вы, левые, разрушители государства, хуже террористов".