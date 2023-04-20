



Миллиардер, глава оппозиции Молдовы живет в Израиле

Беглый молдавско-еврейский бизнесмен, ставший политиком, Илан Шор стал ведущей фигурой в кампании Москвы по дестабилизации Молдовы.



Обвиненный – а с прошлой недели заочно осужденный – в краже 1 миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году, Шор укрывается в Израиле. Отсюда лидер оппозиции, который до сих пор является депутатом молдавского парламента, отрицает свои обвинения и считает их “политически мотивированными”, организует регулярные акции протеста в Молдове и распространяет дезинформацию, направленную ​​на срыв сближения Молдовы с Евросоюзом.



Илан Шор – гражданин Израиля, однако в октябре он попал под санкции США, а в декабре – Великобритании. Присутствие пророссийского олигарха становится неудобным для Израиля, так как Шор отсюда регулярно обращается к протестующим.



“Мы не хотим, чтобы территория других стран использовалась в качестве площадки для гибридных атак против нас”, – ответил вице-премьер Молдовы Николай Попеску на вопрос, как власти относятся к присутствию Шора в Израиле.



“Шор пытается вывести насилие на наши улицы”, – добавил Попеску. “Он действует с территории Израиля, и это проблема. Ситуация, связанная с Шором, является фактором, угрожающим стабильности региона. Масштабы попыток дестабилизировать Молдову насильственными методами в последнее время возросли, и это очень важно”.



Партия “Шор”, созданная опальным бизнесменом в 2015 году, подкупает людей для участия в акциях протеста и привозит их в столицу из других городов Молдовы. Известно, что Шор связан с Федеральной службой безопасности России, которая направляет деньги в Молдову, пытаясь поддержать пророссийские голоса.



Молдова направила израильским властям запрос об экстрадиции Шора, но пока не получила ответа, по словам МИДа Молдовы. Официальные лица в Кишиневе считают, что Израиль ждал завершения судебного процесса по апелляции Шора, и после заочного вынесения ему приговора могут начаться какие-то действия. Бизнесмен также находится под следствием в качестве подозреваемого по ряду других дел, связанных с его деятельностью.



“Он действует с территории Израиля, и это проблематично”, – говорит Попеску. “Наши институты очень серьезно относятся к безопасности граждан, и, зная, насколько Израиль осторожен в отношении своей собственной безопасности, я уверен, что Израиль может пойти нам навстречу”.