



Развозов встретился с послом Китая в Израиле

В рамках своей деятельности по продвижению международного туризма в Израиль, министр туризма Константин Развозов (партия "Еш Атид") встретился сегодня (понедельник) с послом Китая в Израиле Цай Руном.



Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма.



​​​​​В ходе встречи они обсудили постепенное восстановление прямых полётов: в 2019 году еженедельно совершалось 25 вылетов из Израиля в 5 городов Китая, большинство из этих рейсов были приостановлены из-за пандемии. В 2019 году в Израиль приехало из Китая более 150 000 туристов.

В связи с возвращением международных авиаперевозок в Китай, министр Развозов договорился с послом, что Китай рассмотрит вопрос о возвращении прямого авиасообщения с Израилем еще до конца 2022 года.Компания Hainan Airlines в настоящее время работает над возвращением прямого рейса в Тель-Авив из Шэньчжэня, а Sichuan Airlines занимается восстановлением рейса в город Чэнду.

Министр Развозов и посол Китая также обсудили углубление политического и экономического сотрудничества между Израилем и Китаем в свете отмечающегося в этом году году 30-летия установления дипломатических отношений. Обсуждалась и активизация торговли посредством совместной экономической комиссии двух стран. После встречи министр посетил фотовыставку, представленную в Китайском культурном центре в Тель-Авиве, которая произвела на него большое впечатление.

На встрече министр туризма Константин Развозов сказал: "Китай это туристическая империя, которая играет ключевую роль в достижении поставленной нами цели: 10 миллионов туристов в год в Израиле к 2030 году. Китайские туристы как и туристы со всего мира, приезжающие в Израиль, это экономический рычаг, обеспечивающий большой приток денег в нашу страну. Я благодарю китайского посла за сотрудничество и рад постоянному углублению особой связи между нашими странами".