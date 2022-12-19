



Разведка: ВСУ проводят операции на территории России

Вооруженные Силы Украины проводят операции на территории России с использованием различных средств. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в интервью изданию BILD.



По его словам, эти операции очень сложные и требуют серьезной подготовки, поскольку российские военные объекты хорошо охраняются.



"Наши цели - строго военные объекты российских вооруженных сил, из которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", - подчеркнул Скибицкий.



В этом же интервью Скибицкий рассказал, что российский диктатор Владимир Путин трижды откладывал полномасштабное вторжение в Украину.



Он отметил, что после освобождения Херсона от оккупации война перешла в новую фазу.



Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что у Российской Федерации еще хватит вооружения на несколько масштабных атак по Украине. Кроме того, Буданов уверен, что наступления на Украину с территории Беларуси не будет.