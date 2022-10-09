



Разведка Украины: Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну

Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в программе военного телевидения Украины "Под прицелом".



“Мы видим мероприятия, проводимые РФ для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению. На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, у нашей границы сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций. Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства”, – отметил представитель военной разведки Украины.



Вчера, 8 октября, послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, утверждающая, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Беларуси.



