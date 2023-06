Разведка США знала, что Пригожин готовит мятеж

Американские спецслужбы обнаружили признаки того, что главарь российских наемников Евгений Пригожин готовил восстание против высшего военного руководства страны в середине июня, сообщили СМИ поздно вечером в субботу.



Американская разведка провела брифинги в Белом доме и Пентагоне по поводу возможного восстания за день до его начала, сообщают газеты The New York Times и The Washington Post. Первые признаки того, что Пригожин намеревается направить войска своей группы "Вагнера" против Минобороны России, появились в середине июня, как стало известно СМИ.



Эти признаки стали устойчивыми и тревожными к середине недели, что привело к серии брифингов. Согласно сообщениям, Вашингтон все больше беспокоил потенциальный хаос в России, обладающей ядерным оружием.



Разведка США также полагала, что президент России Владимир Путин был проинформирован о том, что его когда-то близкий союзник Пригожин замышляет восстание как минимум за день до этого. Однако высокопоставленный американский чиновник сообщил ABC News, что Путин был совершенно потрясен тем, как быстро силы "Вагнера" продвигались по России, угрожая войти в Москву.



В то время как США считают, что были сделаны уступки в отношении будущего министра обороны России Сергея Шойгу, увольнения которого потребовал Пригожин, обвинив его в некомпетентности и коррупции, известно, что Путин не хочет, чтобы его видели в переговорах об увольнении министра с главой наемников.



Увольнение Шойгу якобы пообещал Пригожину президент Белоруссии Александр Лукашенко, договорившийся о его внезапном отступлении в субботу вечером, 24 июня. Однако позже представитель Кремля заявил, что это никогда не было частью переговоров с Пригожиным, который, как ожидается, “уедет” в Беларусь в обмен на закрытие уголовного дела против него и разрешение его войскам вернуться в свои лагеря без преследования.