



Разведка США: Нет оснований сомневаться, что Беларусь получила ядерное оружие

Разведывательное управление США “не имеет оснований сомневаться”, что Россия перевезла в Беларусь первую партию тактического ядерного оружия. Об этом пишет CNN.



По данным Федерации американских ученых, Россия имеет около 4477 ядерных боеголовок, в том числе, около 1,9 тысяч единиц тактического ядерного оружия. Какую часть этого арсенала получит Белоруссия, неизвестно. В разведке отмечают, что отследить вооружение сложно даже с помощью спутниковых снимков.



"Мы продолжаем активно следить за сообщениями о российско-белорусской договоренности, чтобы гарантировать, что Россия сохранит контроль над своим оружием в случае развертывания его в Беларуси", – сказал на брифинге 11 июля представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.



В разведке США не верят, что у Александр Лукашенко получит какой-либо контроль над размещенным в его стране ядерным вооружением.