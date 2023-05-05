



Разведка США: Китай готовится захватить Тайвань силой, но хочет этого избежать

Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщается в ежегодном отчете оценки угроз.



"Реальность такова, что Китай поручил своим вооруженным силам обеспечить военный вариант действий, чтобы, по сути, быть в состоянии взять Тайвань без обеспокоенности по поводу нашего вмешательства", – сказала Хейнс.



По ее словам, планы Китая будут влиять на дальнейшие предпринятые им шаги.



Директор разведуправления Пентагона генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер подчеркнул, что “лидер Китая Си Цзиньпин заявил своим военным, чтобы они были готовыми. К чему и когда, точно неизвестно".