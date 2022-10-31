



Разведка: Россия применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в этом месяце

Россия применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в этом месяце. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.



"Это, безусловно, фактор, с которым нужно считаться и который нужно учитывать. И Украина готовится к отражению этой угрозы", - прокомментировал спикер ГУР МО.



Эти ракеты в отличие от изготовленных в РФ имеют большую точность. В ГУР отметили, что россияне с ракетным вооружением собственного производства сталкиваются с проблемой количества и будут бить по тем же целям, то есть по гражданской энергетической инфраструктуре. Украина готовится к отражению этой угрозы, уверяют в разведке.



Также он добавил, что баллистические ракеты и все, что может предоставить Иран, Путин будет пытаться получить.



"Так же у нас была информация о Северной Корее... И относительно режима Лукашенко в Беларуси. Есть факты и подтверждена информация о передаче танков, вооруженной техники, боезапасов для артиллерии. Не только это, часто используются и гражданские товары, гражданская техника стран, которые , например, ввели санкции против России", – сказал он.



Юсов отметил, что история с разборкой стиральных машин, чтобы использовать микросхемы для вооружения – это не шутка, а правда. Ведь у РФ есть отставание в этих вопросах.