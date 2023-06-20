



Разведка: Россия пока не передала Беларуси ни одной ядерной боеголовки

В Беларуси продолжается подготовка хранилищ для ядерного оружия, однако пока ни одной боеголовки туда из России не переместили. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.



"Процесс подготовки к возможному перемещению на самом деле продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на сейчас ни одной боеголовки еще не перемещено", - сказал он.



Напомним, российский президент Путин в пятницу 16 июня сообщил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.



Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что никакой подтверждающей информации о начале реального перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь по состоянию на 16 июня нет.