



Разведка: Россия намерена создать двухмиллионную армию

Российское руководство планирует создать двухмиллионную армию. О таких планах свидетельствует масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводятся в РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



В украинской разведке рассказали, что в ходе первой волны мобилизации в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованные перебрасываются в Украину.



При этом ГУР не исключает, что российское руководство в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. По оценкам разведчиков, в вооруженные силы РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.



"В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров", - отметили в ГУР.



По оценкам военной разведки, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводятся в РФ, свидетельствует о планах российского руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.



Напомним, в конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах увеличить численность Вооруженных сил России еще на 350 тысяч человек. Таким образом, довести это число до 1,5 млн человек. При этом в Генштабе ВСУ поставили под сомнения планы России относительно увеличения численности армии.