



Разведка: Россия может прибегнуть к ракетному террору на День Независимости

Российские оккупанты могут прибегнуть к обстрелам территории Украины на День Независимости. Не исключено, что атаки могут длиться несколько дней.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.



"На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может случиться днем раньше или днем позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн", - сказал он.



При этом Скибицкий не думает, что это может удивить кого-либо из украинцев.



По его словам, в таких обстоятельствах рекомендации остаются такими же, которые действуют в течение всего времени полномасштабной войны: слышишь тревогу - иди в укрытие.



При этом он подчеркнул, что День Независимости - это самый главный государственный праздник. Ведь на независимость боролось очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается и сейчас. Скибицкий добавил, что это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу.



"Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как, собственно, в любой другой день, потому что пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует", - подчеркнул представитель ГУР.