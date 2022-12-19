



Разведка: Россия готовит вторжение в Молдову

Россия намерена вторгнуться в Молдову, где находится самый большой склад боеприпасов в Европе.

Такое заявление сделал директор Службы разведки и безопасности республики Александр Мустяце в интервью TVR Moldova.

"Вопрос не в том, решит ли РФ вторгнуться в Молдову, а в том, когда это произойдет: в начале года, в январе, феврале, или позже, в марте, апреле. Мы знаем, что Россия намерена двигаться дальше и планирует воссоединиться с Приднестровским регионом, являющимся территорией Молдовы. Можно однозначно сказать, что они намерены прийти сюда, воссоединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу – мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск", – отметил он.

По словам Мустяце, самый большой склад боеприпасов в Европе расположен в приднестровском Кобасне и контролируется именно россиянами. А вторжение в республику они могут попытаться осуществить через север Украины.