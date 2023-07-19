



Разведка предупреждает: Россия готовит "штурм" Запорожской АЭС

Россияне заявили, что готовят штурм Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения. В Главном управлении Украины разведки предупредили о новых провокациях захватчиков.



"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины", - говорится в сообщении ГУР.



В разведке говорят, что тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.



"По имеющейся информации готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины", - предупредили в ведомстве.



Там также напомнили, что Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.