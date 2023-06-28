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Разведка: мосты в Чонгаре были жизненно важны для армии России
28.06.2023 11:16 Раиса Вовк

Разведка: мосты в Чонгаре были жизненно важны для армии России

Маршрут через мосты в Чонгаре - это самый прямой путь от крымского логистического узла в Джанкое до запорожского сектора, где Россия в настоящее время защищается от крупного украинского наступления. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, рано утром 22 июня 2023 года ВСУ нанесли удар по автодорожным мостам в Чонгаре между оккупированным Россией Крымским полуостровом и Херсонской областью. Эти мосты обслуживают одну из двух основных дорог между Крымом и Херсоном.

По данным британской разведки, временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям потребовалось как минимум на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта по альтернативным маршрутам.

При этом российские власти построили замену в виде понтонного моста в течение 24 часов после удара. Весьма вероятно, что переправа используется только для движения военных.

"Скорость, с которой был построен запасной переход, показывает, насколько жизненно важен этот маршрут для военных действий России на оккупированной территории Украины", - отмечают в Минобороны Британии. 

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