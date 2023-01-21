



Разведка: Лукашенко водит Путина за нос

В украинской разведке заявили, что сейчас угрозы открытого вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины нет. В ведомстве отметили, что президент Беларуси Александр Лукашенко водит президента РФ Владимира Путина за нос.



Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки при минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает УНИАН.



По словам Юсова, слухи о вторжении со стороны Беларуси являются частью психологической операции, проводимой РФ.



"В интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова, рассказывал как любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальных действий", - заявил представитель ГУР.