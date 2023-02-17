



Разведка: Крым вновь станет популярным украинским курортом

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал о событиях восьмилетней давности, связанных с аннексией Крыма, и о перспективах его деоккупации, пишет АрміяInform.



По его словам, освобождение Крыма будет включать экономический, социально-гуманитарный, юридический и военный аспекты.



"За последние годы весь мир убедился, что никакие ограничения, экономические санкции, мировая дипломатия, международное право не решат вопроса деоккупации украинских территорий. Так что без применения силы в этом процессе мы не обойдемся. Это ключевой фактор деоккупации", – заявил Скибицкий.



Понимая неизбежность освобождения Крыма, Кремль готовится: перебрасывает на север полуострова новые подразделения, возводит оборонные сооружения.



Но это им не поможет – территориальная целостность Украины будет восстановлена, а жизнь в Крыму вновь будет спокойной и безопасной. "Крым вновь будет популярным украинским курортом", – уверены в ГУР.