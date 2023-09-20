



Разрядка атмосферы: Польша готова к переговорам по транзиту украинского зерна

Аргументы заместителя министра экономики – торгового представителя Украины Тараса Качки успокоили министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, и он готов к общению с украинской стороной. Об этом польский министр сказал изданию PAP в среду, 20 сентября.



До этого Тарас Качка дал понять, что Украина введет эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки. Такое эмбарго является последним пунктом плана действий, и Украина надеется, что оно не будет реализовано, потому что “приоритет – достижение соглашения с Польшей”.



Телус отметил, что польская сторона готова найти решение проблемы, связанной с украинским зерном.



“Мы ждем переговоров и готовы к тому, чтобы они состоялись”,– сказал он и добавил, что “Польша открыта для поиска решения, которое обезопасит польский рынок, защитит его и поможет Украине”.



“Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитным, а не за счет польских фермеров. Выступление министра Качки было для меня каким-то успокоением и разрядкой нагнетавшейся два-три дня атмосферы. Думаю, Украина пересмотрела свое мнение, которое озвучивало ранее”,– отметил Телус, подчеркнув, что это “движение в правильном направлении для поиска совместного решения”.



Министр также обратил внимание на то, что список продукции, запрещенной к ввозу в конкретные страны, “должен быть гибким”. В качестве примера он привел Болгарию, которой необходим украинский подсолнечник и может импортироваться по стране.



“Это должно быть решением на уровне ЕС”, – резюмировал польский министр.



Напомним, в среду в Варшаве вызвали украинского посла из-за слов президента Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Польша выразила решительный протест. Также стало известно, что Польша может расширить список украинских продуктов, запрещенных к импорту в страну, если власти Украины будут обострять конфликт.



В МИД Украины призвали Польшу “отбросить эмоции”.