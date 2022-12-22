"Разрешение расистам баллотироваться - капитуляция Нетаниягу"
Израильский центр религиозного действия (IRAC) осудил договоренность между Ликудом и Оцма Йегудит относительно отмены пункта Основного закона о возможности баллотироваться в Кнессет расистам.
Соответствующее заявление было сделано вечером, 22 декабря.
"Биньямин Нетаниягу одобрил наихудший вид вопиющего расистского подстрекательства. Капитуляция нового премьер-министра перед требованиями его партнеров по коалиции подрывает все этические основы Государства Израиль как еврейского и демократического государства", - сказала глава IRAC Орли Эрез-Лиховски.