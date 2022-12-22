Новости » Политика
"Разрешение расистам баллотироваться - капитуляция Нетаниягу"
22.12.2022 19:39 Алина Груднева

"Разрешение расистам баллотироваться - капитуляция Нетаниягу"

Израильский центр религиозного действия (IRAC) осудил договоренность между Ликудом и Оцма Йегудит относительно отмены пункта Основного закона о возможности баллотироваться в Кнессет расистам.

Соответствующее заявление было сделано вечером, 22 декабря.

"Биньямин Нетаниягу одобрил наихудший вид вопиющего расистского подстрекательства. Капитуляция нового премьер-министра перед требованиями  его партнеров по коалиции подрывает все этические основы Государства Израиль как еврейского и демократического государства", - сказала глава IRAC Орли Эрез-Лиховски.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы