



"Разрешение расистам баллотироваться - капитуляция Нетаниягу"

Израильский центр религиозного действия (IRAC) осудил договоренность между Ликудом и Оцма Йегудит относительно отмены пункта Основного закона о возможности баллотироваться в Кнессет расистам.



Соответствующее заявление было сделано вечером, 22 декабря.



"Биньямин Нетаниягу одобрил наихудший вид вопиющего расистского подстрекательства. Капитуляция нового премьер-министра перед требованиями его партнеров по коалиции подрывает все этические основы Государства Израиль как еврейского и демократического государства", - сказала глава IRAC Орли Эрез-Лиховски.

