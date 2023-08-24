



Разные интересы: Страны БРИКС не договорились о расширении

Страны БРИКС в среду, 23 августа не смогли прийти к согласию по расширению группы в результате 11-часовых переговоров. Это ставит под вопрос планы расширения блока и увеличения геополитического веса Глобального Юга. Об этом сообщает Reuters.



Пекин и Москва пытаются превратить БРИКС (экономический союз Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) в политический блок в противовес Западу, но остальные члены организации не хотят портить отношения с США, ЕС и странами G7.



Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор заявил, что лидеры БРИКС согласовали механизмы рассмотрения новых членов.



“Мы договорились о расширении. У нас есть документ, который мы приняли, определяющий указания и принципы, процессы рассмотрения стран, желающих стать членами БРИКС… Это очень позитивно”, – сообщил он.



Но, по данным Reuters, лидеры еще не подписали окончательную рамочную программу вступления. Соглашение должны были принять после пленарного заседания в среду, но решение было отложено после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди представил новые критерии приема.



"Страны БРИКС имеют разные внешнеполитические цели. Это усложняет принятие совместных решений, ведь в блоке действует консенсусная модель принятия решений, каждый член имеет фактическое право вето", – пишет издание.



Более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКСу, 22 из них подали официальный запрос. Среди кандидатов на вступление очень разные страны, но блок привлекает тех, кто считает, что Запад создал правила игры не в их пользу.



