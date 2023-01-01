



Разногласия в коалиции: Будет ли Тиби назначен на официальный пост?

Вчера вечером, 31 декабря, в новой коалиции возникли разногласия по поводу назначения члена Кнессета Ахмеда Тиби на пост заместителя спикера Кнессета - должность, которую он постоянно занимал с 2006 года. Религиозный сионизм и Оцма Йегудит выступают против назначения Тиби, в то время как Ликуд и ультраортодоксальные партии, напротив, хотят, чтобы он продолжал занимать эту должность по политическим причинам.



Поддержка Тиби ультраортодоксами обусловлена давним "союзом меньшинств" между ультраортодоксальными партиями и Объединенным Списком. В прошлом ультраортодоксальные и арабские партии, как правило, сотрудничали против законопроектов, которые, по их мнению, вредили арабскому или ультраортодоксальному меньшинству.



Несмотря на то, что Ликуд принципиально поддерживает кандидатуру Тиби, в партии также нет единства мнений. Член Кнессета Тали Готлиб выразила свое несогласие во внутренней группе фракции: "Дорогие друзья, я напоминаю вам о своем призыве не голосовать за Ахмеда Тиби на должность вице-спикера Кнессета! Кнессет - это ближайший советник великого убийцы Арафата, который относится к нам, правым, с презрением и ненавистью. Мы пришли к власти! Мы пришли, чтобы сформировать стабильное и сильное правое правительство, а не дя того, чтобы голосовать за Ахмеда Тиби!"