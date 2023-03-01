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Рази Баркаи: После Нетаниягу мы уберем и Ярива Левина
01.03.2023 09:11 Аркадий Бочаровский

Рази Баркаи: После Нетаниягу мы уберем и Ярива Левина


Вчера, 28 февраля, “светила” израильской прессы Рази Баркаи и Равид Дрюкер обсуждали возможные сценарии развития политической ситуации в стране.

Друкер спросил, стоит ли принять “сделку с правосудием” Нетаниягу, при условии, что тот покинет политическую жизнь.

Рази Баркаи заявил , что он поддерживает сделку о признании вины Нетаниягу, при условии, что он уйдет из политической системы. Когда ему указали на то, что на место Нетаниягу назначат Ярива  Левина, Баркаи ответил: "Мы уберем и его тоже". После этого он спохватился: “Я сказал это в шутку”.
 

 

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