



Рази Баркаи: После Нетаниягу мы уберем и Ярива Левина



Вчера, 28 февраля, “светила” израильской прессы Рази Баркаи и Равид Дрюкер обсуждали возможные сценарии развития политической ситуации в стране.



Друкер спросил, стоит ли принять “сделку с правосудием” Нетаниягу, при условии, что тот покинет политическую жизнь.



Рази Баркаи заявил , что он поддерживает сделку о признании вины Нетаниягу, при условии, что он уйдет из политической системы. Когда ему указали на то, что на место Нетаниягу назначат Ярива Левина, Баркаи ответил: "Мы уберем и его тоже". После этого он спохватился: “Я сказал это в шутку”.

