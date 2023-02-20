



Разговоры о важном: Минпросвещения РФ решило учить родителей

Внеурочные патриотические занятия “Разговоры о важном” будут проводить не только для школьников, но и для их родителей. Формат таких бесед прорабатывается, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



“Мы приняли решение, чтобы „Разговоры о важном“ были и для родителей. Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно и родителям”, — заявил министр на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.



Кравцов также рассказал, что с ”Разговоров о важном” и церемонии поднятия флага России каждую неделю будут начинать занятия в педагогических вузах, подведомственных министерству.



С 1 сентября 2022 года учебная неделя в российских школах начинается с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Сразу после этого школьникам проводят “Разговоры о важном”. В рамках этих внеурочных занятий учащимся среди прочего рассказывали о “специальной военной операции”.



16 февраля стало известно, что передачу “Разговоры о важном”, дублирующую одноименные занятия в российских школах, начали показывать по Первому каналу. В самом проекте заявили что программа “будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям”.