



Разбившийся в Броварах вертолет с руководством МВД летел в Харьков

Погибший сегодня глава МВД Украины Денис Монастырский во время катастрофы вертолета в Броварах, должен был посетить Харьков. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко.



"Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, - друзей, которых уважал, которых ждал", - рассказал он.



По словам Тимошко, он вчера и сегодня разговаривал с теми, кто был на борту вертолета.



"Говорил вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого бы хотели!" - добавил он.



Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет. На его борту находилось руководство Министерства внутренних дел, среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.



По данным ГСЧС, известно о 15 погибших, из них 3 ребенка. Кроме того, 25 человек получили травмы, из них 15 взрослых и 10 детей, которые госпитализированы в больницы.