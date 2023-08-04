



Раввины призывают бойкотировать продукцию Strauss Group

Группа раввинов из религиозно-сионистского сектора вчера написала письмо, призывающее общественность не покупать продукцию производителя Strauss Group. Призыв прозвучал после того как компания объявила, что прекратит рекламу на 14-м канале в ответ на призыв правого эксперта Ари Шамаи к освобождение убийцы премьер-министра Ицхака Рабина Игаля Амира , отбывающего пожизненное заключение, пишет jpost

В Strauss Group заявили, что прекратили рекламу также из-за “различных оскорбительных заявлений, повторяющихся снова и снова в программах, транслируемых на канале”. В ответ 14 канал обратился к компании с письмом, в котором утверждает, что Strauss Group действовала незаконно.

“Мы потрясены решением Strauss использовать свою политическую власть для навязывания политической программы общественному мнению в Израиле, — говорится в письме раввинов. - Желание бойкотировать 14-й канал напоминает всем нам о мрачных временах коммунистической России. Мы не можем сидеть сложа руки и хотим объявить, что с сегодняшнего дня наши ешивы и учебные заведения не будут приобретать продукцию у компаний, которые публично бойкотируют в Израиле, что наносит ущерб свободе слова и единству народа. Мы призываем наших студентов и их семьи последовать нашему пути”.



В письме также утверждается, что "решение бойкотировать СМИ, выражающее четкий голос, верный израильским традициям национальным и сионистским ценностям, - это не разовое решение медиа-организации, а бойкот и опасность для широкой общественности Израиля".



В среду 14-й канал обратился к Strauss с письмом, в котором потребовал прекратить бойкот каналa.



Cообщается, что Strauss является государственной компанией и что руководители компании “не должны применять свою личную политическую позицию при использовании ресурсов компании, а в данном случае даже в ущерб компании”. В письме также утверждается, что принятое решение является “политическим решением лидеров Strauss, а не решением в пользу Strauss, и было принято незаконно”.



Протестная организация Kaplan Force опубликовала ответ, заявив, что “неудивительно, что тот, кто возглавляет группу раввинов, защищающих пропагандистский 14 канал — это Дов Лиор, вынесший судебный приговор против Рабина. Цель этой группы раввинов тьмы — превратить Израиль в мессианскую диктатуру. Мы призываем широкую общественность покупать продукцию Strauss и защищаем любую компанию, которая придерживается либерально-демократических ценностей”.



