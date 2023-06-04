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Раввин: победа сборной Израиля - большой позор
04.06.2023 09:10 Аркадий Бочаровский

Раввин: победа сборной Израиля - большой позор


Раввин команды Явне и глава мехины Руах Саде  раввин Илай Офран решительно протестует против празднования многими его друзьями достижения израильской молодежной сборной на чемпионате мира по футболу и говорит, что достижение, полученное при осквернении Шаббата, является большим позором.

Раввин сказал: "Каким бы великим ни было спортивное достижение официальной сборной Еврейского Государства, но оно сопровождалось осквернением субботы, - и это не гордость Израиля, а большой позор".

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