



Раввин Мазуз: Катастрофа на Мерона произошла из-за того, что министр Охана – гей



Близкий к ШАС видный раввин Меир Мазуз обрушился на ЛГБТ-сообщество, назвал его членов “двуногими животными” и связал катастрофу на горе Мерон с сексуальной ориентацией тогдашнего министра внутренней безопасности Амира Оханы, который сейчас занял пост спикера Кнессета.



На видео его урока по недельной главе Торы он обратился к ученикам с проповедью против гей-парадов.



“Нужно отдалиться от этих парадов. Когда ты видишь, как эти люди идут и важничают по улице в Иерусалиме, надо закрывать окна и говорить детям, что перед ними парад двуногих животных. Ну бывает… есть такие животные”, – сказал раввин.



Вспомнив катастрофу на горе Мерон во время празднования ЛАГ ба-Омер в апреле 2021 года, он заявил: “Когда два года назад на Мероне была катастрофа, министром, ответственным за безопасность, был человек, пораженный этой болезнью. Так что надо отдалиться от этого”, – вынес приговор раввин.



Вспоминают, что в прошлом Меир Мазуз выступал против социальных сетей, называя их “разрушением мира”.

В воскресенье посыпались негативные реакции на выступление раввина, в том числе от министров коалиции.“Я резко осуждают его слова в адрес спикера Кнессета Амира Оханы и против ЛГБТ-сообщества”, – сказал министр по делам диаспоры и социального равенства Амихай Шикли от “Ликуд”. “Нет болезни более опасной, чем беспричинная ненависть”.Цвика Фогель из “Оцма Йегудит” также выступил в защиту Оханы. Он сказал, что “между нелюбовью к гей-парадам и их запретом есть большое расстояние, и мы не дойдем до этого”.