



Раввин Йосеф: Давать средства городам только, если они строят синагоги и ешивы

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф в субботу призвал недавно назначенного министра здравоохранения и внутренних дел Моше Арбеля предоставить финансирование муниципалитетам только в том случае, если они построят синагоги и ешивы, признав при этом, что такой шаг будет незаконным, и призвал министра от ШАС найти “умные пути сделать это”.



Йосеф поздравил Арбеля с его новой должностью в правительстве и сказал, что он может многое сделать, “чтобы помочь народу Израиля”, в своем выступлении на еженедельной послешаббатной проповеди.



“Вы можете дать много средств местным советам при условии, что они построят синагоги и иешивы. Подробно рассказывать не буду, это не законно. Делайте это с умом”, –— посоветовал Йосеф. Арбель улыбнулся в ответ на комментарии.



Депутат Кнессета Гилад Карив написал в Twitter: “Министру Арбелю, который еще не ответил на серьезные комментарии главного раввина, следует напомнить, что он присягнул на верность законам страны, а не коррумпированным советам главного раввина”.



Карив призвал Арбеля подтвердить, что он намеренработать в соответствии с законом и без каких-либо конфликтов интересов.