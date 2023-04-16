



Раввин Ди - Нетаниягу: "Я ни минуты не жалею, что приехал в Израиль"

Премьер-министр Биньямин Нетаняигу посетил семью Ди в Эфрате, где они находятся в молитве по своей жене и матери Люси Ди, а также сестрам и дочерям Рине и Майе, погибшим в результате терракта в Иорданской долине.



Раввин Лео Ди рассказал Нетаниягу, что кто-то из посетителей дома сказал: "Не могу представить, каково это - потерять половину семьи", а я ответил: "Подождите, это не половина моей семьи, нас было семеро, а теперь четверо"", - говорит он, подчеркивая, что его семья по-прежнему сильна.



"Мы здесь, мы будем двигаться вперед, мы будем помнить их вечно, но мы полны решимости", - добавляет Ди, отмечая, что "я ни на секунду не жалею, что приехал в Израиль", и что его покойная жена Люси "сказала бы то же самое".



Нетаниягу, который потерял своего старшего брата Йони во время операции ЦАХАЛа в Энтеббе в 1976 году, говорит семье Ди, что боль утраты "возможно, со временем утихнет, а память останется навсегда, что до последних дней эти воспоминания будут с вами, и они будут жить внутри вас".



