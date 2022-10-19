



Равив Друкер заплатил Ниру Хефецу 300 000 за материалы для "разоблачений"

За две недели до выборов, в программе "Макор" будут обнародованы эксклюзивные записи, находившиеся в распоряжении Нира Хефеца с момента, когда он стал государственным свидетелем, и до окончания дачи показаний в суде над Нетаниягу.



К этим записям добавится сопровождение камеры "Макор", сопровождавшей Хефеца во время дачи им показаний на суде, а также публикация личного дневника Хефеца, включающего его записи событий в Бальфуре, когда он работал пресс-секретарем премьер-министра.



Хефец является “ключевым государственным свидетелем” в процессе против Нетаниягу и других обвиняемых по делам 1000, 2000 и 4000.



Теперь выясняется, что материалы, в буквальном смысле слова, были куплены “звездой” израильской журналистики Равивом Друкером.



В израильской практике “журналистских расследований” и ранее были случаи оплаты разоблачительных материалов. В начале 2018 года стало известно в Walla, что компания "Ха Хадашот" (сегодня "Ха Хадашот 12") заплатила 50 000 шекелей за записи разговоров Яира Нетаниягу, на которых он вместе с друзьями рассуждает о газовом соглашении и посещает стриптиз-клубы.



Сейчас стало известно, что за материалы против Нетаниягу-старшего журналист Равив Друкер заплатил больше - и намного больше. По словам высокопоставленного сотрудника 13 канала израильского ТВ в общей сложности Хефец получил около 300 тысяч шекелей. Считается, что Макор “производится независимо” - но источники в индустрии намекают на то, что канал был причастен к сделке.



Влиятельный редактор одного из СМИ сказал журналистам Walla, комментируя эту информацию: "Это безумие, речь идет о покупке интервью. Это просто позор. Да еще с Хефецем. Помимо журналистского кодекса, здесь есть и другая проблема. Друкер - своего рода символ в глазах многих, и это испортит весь бизнес, оттолкнет от него интервьюируемых". Он добавил, что "в конце этого скользкого пути в будущем может открыться война кошельков между журналистами, которые теперь будут считать законным покупать интервьюируемых". И нет уверенности, что именно Друкер выиграет такие войны, если этот отвратительный метод станет стандартом."