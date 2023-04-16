



Равив Друкер: я презираю "журналистику" Аелы Хасон



Известная израильская журналистка Аела Хассон выступила в эфире шоу “Фатхи и Зимри” радио Галей Исраэль.



Хасон говорила о другом журналисте, главном “борце за демокртаию” Равиве Друкере: "Он вызвал меня на разговор и умолял представить программу с ним. Я категорически отказалась, потому что знаю, кто он такой".



Друкер прокомментировал: “Я никогда не умолял ее представить программу с ней, ни на секунду не хотел представлять программу с ней. Презираю "журналистику", которой она занимается. По просьбе руководителей канала я согласился встретиться с ней, чтобы подумать, может ли это сработать. Она сказала, что выступает за отдельную подачу, и я сказал, что тоже предпочитаю это".