



Равив Друкер требует от журналистов 14-го канала миллионы



“Звезда” 13-го канала Равив Друкер направил исковое письмо, в котором обвинил в клевете ведущего 14 канала Шимона Риклина, а также Кинерет Бараши, Якова Бардуго, Инона Магаля и ряд журналистов и потребовал компенсации на общую сумму 1,2 миллиона шекелей, сообщает ice.



Риклин написал в своем Твиттере: "Я только что получил еще одно письмо с иском о клевете от надоевшего Друкера. Он подает в суд на меня, а также на: Кинерет Бараши, Яакова Бардого, Инона Магаль, Ави Рацона, Дани Закена, Йотама Зимри, Йедидию Меира, Галей Исраэль, 14-й канал и Коль Ба Рама".



Он также написал об иске, полученном от журналиста: "Сделайте одолжение там, в рейтинговом комитете, и загрузите рейтинги на его канал, может быть, он успокоится по поводу того, из-за чего идет судебный процесс? Я не понял, попробую выяснить, чего он хочет. Он такой нудный".