



Равив Друкер объяснил, почему президент Герцог выбрал сторону

Журналист и политический комментатор Равив Друкер прокомментировал план компромисса, представленный вчера вечером президентом Герцогом, и говорит, что утверждения правых о том, что Герцог выбрал сторону, верны, и объясняет причину этого.



В интервью радио Галей ЦАХАЛ Друкер сказал: "Президент Герцог выбрал сторону, потому что понял, что невозможно угодить обеим сторонам. Герцог выбрал сторону, потому что это сторона, в которую он больше верит, и которая отражает его позицию".



Затем Друкер сказал, что еще одной причиной выбора Герцога на стороне оппозиции является то, что "именно эта сторона может поддержать его в будущем в гонке за пост премьер-министра".