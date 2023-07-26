



Равив Друкер о повышении судьи в процессе Нетаниягу: возможны махинации

Известный израильский пропагандист Равив Друкер, посвятивший свою жизнь борьбе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, оперативно отреагировал на повышение главы судебной коллегии на процессе против премьера.



Друкер пишет: “Ривка Фридман-Фельдман, возглавлявшая коллегию на процессе по делу Нетаниягу, назначена заместителем председателя окружного суда Иерусалима. От имени правительства назначение подписал министр Амихай Элиягу. Вполне возможно, что это естественное назначение на должность, но очевидно, что в таких обстоятельствах любое согласие представителя правительства на повышение судьи премьер-министра подчеркивает порочность ситуации, при которой премьер-министр косвенно контролирует правовую систему (как при правовой революции) и в то же время находится под судом”.