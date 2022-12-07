



Расстрелявший восемь сослуживцев Рамиль Шамсутдинов просится с ЧВК Вагнер

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в 2019 году, попросился в ЧВК «Вагнер». Но его пока не взяли.



Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года при сдаче караула открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. Во время судебного разбирательства выяснилось, что основной причиной трагедии стали неуставные взаимоотношения. Второй окружной военный суд Читы приговорил Шамсутдинова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Теперь он отбывает наказание в тюменской ИК-2.



По информации «Базы», Шамсутдинов записался добровольцем на спецоперацию, когда в тюменскую исправительную колонию № 2 приехали представители ЧВК, и даже попал в список. Но когда вагнеровцы приехали уже во второй раз, чтобы забрать заключенных, Рамиля не взяли. По словам источников «Базы», вагнеровцы сослались на то, что «народу уже и так много, ты пока не нужен». При этом другие заключенные, согласившиеся на участие в СВО, из колонии всё же уехали.

