



Расследование госизмены Януковича и Азарова завершено: детали

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении госизмены бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Подписанные "Харьковские соглашения" позволили РФ иметь достаточно ресурсов для оккупации Крыма в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале.



"Работники ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые "Харьковские соглашения", - говорится в сообщении ведомства.



Так, ряд бывших высокопоставленных чиновников способствовали военным планам государства-агрессора. Они "занимались" увеличением количества личного состава и военной техники оккупантов.



"Сначала их "помощь" была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем - для полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года", - утверждают в ГБР.



В частности, Янукович обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству. По его указанию был подготовлен проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобрен на заседании Кабмина. В дальнейшем так называемые "Харьковские соглашения", ратифицировала Верховная рада, и они были имплементированы.



"Он сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и для создания видимости законности соответствующих процедур. Он привлек к выполнению "задания" почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов", - рассказали в ведомстве.



Подписанные, как отмечают в ГБР, вопреки национальным интересам Украины документы о продлении сроков пребывания ЧФ РФ в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму создали угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.

Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. "Харьковские соглашения" позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.



Из-за этих преступных действий в конце 2013 - начале 2014 годов на территории АР Крым и г. Севастополя численность личного состава военных России, их военной техники превышала установленные Базовыми Соглашениями количественные уровни, в частности в г. Севастополе находилось по меньшей мере 2 тысячи 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше. РФ тайно модернизировало свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания.



По указке Януковича размещены сверх установленных Базовыми Соглашениями количественные уровни - 37 тысяч - личного состава вооруженных сил РФ, представляющих угрозу суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, а также государственной безопасности Украины.



"Все это способствовало захвату россиянами территории АР Крым и в дальнейшем образования на захваченных территориях новых воинских частей и подразделений ВС РФ, которые в свою очередь были применены российской федерацией для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину", - уверяют в ГБР.



Напомним, что за совершение при описанных обстоятельствах государственной измены также сообщено о подозрении и объявлено в розыск бывших министров обороны, юстиции и иностранных дел Украины, а следователем судьей в отношении их аналогично избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



В настоящее время идет экстрадиционная процедура в отношении бывших министров юстиции и иностранных дел, один из них по имеющимся данным скрывается на Кипре, а местонахождение другого проверяется.



Бывший министр обороны Украины, подозреваемый в совершении государственной измены, скрывается на территории Беларуси, что в настоящее время делает невозможным его экстрадицию. Более того, военное министерство Беларуси принимает меры к оформлению ему военной пенсии.