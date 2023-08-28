



Расследование гибели солдата во время учений: выявлены “серьезные ошибки”

Армия обороны Израиля в воскресенье опубликовала результаты расследования смерти солдата, который потерял сознание во время учений во время жары в начале этого месяца.



Cообщается, как пишет The Times of Israel, что в ходе учений были допущены “серьезные ошибки”.



20-летний Гилель Офан, из элитного инженерно-саперного подразделения, погиб во время учений по ползанию в предрассветные часы 14 августа в лесу недалеко от города Элад, на полигоне.



Причина смерти Офана все еще расследуется, хотя сотрудники службы экстренного реагирования отметили, что солдат, по-видимому, страдал от теплового удара или обезвоживания. В дни, предшествовавшие учениям, наблюдалась сильная жара.



Температура в этом районе оставалась повышенной даже ночью, а официальные метеорологические данные показывали, что солдаты действовали при температуре 29°C и влажности около 80%.



Около 5 утра один из командиров Офана заметил лежащего на земле солдата и начал оказывать ему помощь, и вызвав скорую.



Следствие ЦАХАЛа не смогло определить, сколько времени прошло с момента, когда Офан потерял сознание, до того, как его нашел офицер.



Военные заявили, что им не известно о каких-либо основных заболеваниях, от которых мог страдать солдат.



Армия обороны Израиля обычно избегает тренировок на открытом воздухе во время сильной жары.



По данным военных, учения были приостановлены из-за жары до 22:00 13 августа. После того, как температура упала около полуночи, офицеры Боевого инженерного корпуса провели новую оценку и разрешили проведение тренировок на открытом воздухе.



В ЦАХАЛе заявили, что расследование выявило “серьезные ошибки” в том, как командиры проводили учения и выполняли приказы, “в аспектах времени отдыха, надзора и контроля за обучением”.



“В результате расследования были извлечены непосредственные уроки относительно командования и контроля тренировок, обеспечения соблюдения процедур безопасности и управления ситуационными оценками в отношении погоды”, — заявили в ЦАХАЛе.



