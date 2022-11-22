



"Расширение полномочий Бен-Гвира ставит под угрозу демократию Израиля"

Бывший начальник полиции Иерусалима Арье Амит предостерег, что изменения в правоохранительной системе, которых требует Итамар Бен-Гвир, могут означать "конец израильской демократии".

"Есть один человек, чья роль состоит в том, чтобы управлять и направлять полицию, чья работа состоит в том, чтобы поддерживать закон и охранять государство от хаоса, свободного от политических соображений, и этот человек — генеральный директор полиции. Он охраняет демократию и защищает от террора, а теперь они хотят что-то изменить", - сказал Амит.

Он считает, что изменения превратят главу полиции в "марионетку", а сам правоохранительный орган — в "инструмент".

"Если полиция рухнет, в этой стране не будет демократии", — считает он.