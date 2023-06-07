



Расплата: Шломо Фильбера собираются привлечь к уголовной ответственности





После дачи показаний Шломо Фильбером по делу 4000 было принято решение назначить “внешнего прокурора” для рассмотрения вопроса о том, следует ли привлекать Фильбера к уголовной ответственности. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ.



Выбранный юрист - адвокат Ниссим Маром, в прошлом он был прокурором на процессе бывшего президента Кацава, а недавно участвовал в ликвидации преступной организации Ицхака Аберджиля.



Еще до появления дела 4000 существовало намерение предъявить обвинение Шломо Фильберу. В комнатах для допросов Фильбер решил стать государственным свидетелем и дал показания против себя и против своего старшего партнера, которым в то время был министр связи - премьер-министр Нетаниягу. Однако позже, в своих показаниях в суде он полностью отклонился в существенных моментах от показаний, данных им полиции. Показания были даны после подписания соглашения о том, что Фильбер будет государственным свидетелем, на основании чего дело против него было прекращено и было принято решение не предъявлять ему обвинение.



Отступление Фильбера от сказанного привело к тому, что прокурор Иегудит Тирош попросила суд объявить его враждебным свидетелем. Уже когда он покинул зал заседаний, начался ряд консультаций по поводу того, следует ли выдвигать против него обвинение, поскольку, по мнению обвинения, он нарушил соглашение с государством о даче показаний.



Кроме того, его показания сильно обеспокоили юридического советника правительства, государственного прокурора Амита Исмана и других высокопоставленных чиновников. В конце консультаций было решено назначить адвоката Ниссима Марома в качестве внешнего прокурора, не входящего в юридическую команду по делам против Нетаниягу, и человека, который работал с преступными организациями и многими государственными свидетелями, с целью дать всестороннюю оценку ситуации и принять решение.

